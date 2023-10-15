غدا.. الانتهاء من فحص أوراق المرشحين للرئاسة وإعلان أسمائهم

انتهت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، من فحص طلبات الترشح الأربعة التى تقدم بها المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، حيث قامت برفع نتائج الفحص لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإقرارها ونشر القائمة المبدئية غدًا الاثنين.

وقيدت اللجنة طلبات الترشح المقدمة إليها بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجلها، وسلمت كل مرشح إيصالات، وفحصت جميع الأوراق المقدمة والتى تمثلت فى شهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء وإقرار الذمة المالية والتقرير الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.

كما قامت اللجنة بفحص تزكيات الترشح لرئاسة الجمهورية وعددها ومدى تطابقها مع الشرط الخاصة بحصول المرشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب وإقرار كل عضو بعدم سبق تزكيته لآخر.