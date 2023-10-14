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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنصورة تصل للتصفيات النهائية بمبادرة شباب من أجل التنمية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شاركت جامعة المنصورة في التصفيات النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية النسخه الثانية تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية والدكتورة سماح السعيد نائب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي ومنسق المبادرة بجامعة المنصورة.  

جاء ذلك بورقتي سياسات تحسين آليات وسبل الرقابة علي السلع الأساسية تحت إشراف الدكتور المعتصم بالله مصطفي مدرس الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة المنصورة وورقة توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي بمنظومة تعليم ذوي الهمم تحت إشراف الدكتورة ريهام الغول الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

فيما تكونت لجنة التحكيم الوطنية من المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية ورئيس جامعة حلوان الأسبق، الدكتورة نهى مكاوي عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة  بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الدكتورة رشا فهمي استشاري علاج  أورام ورئيس مجلس إدارة مركز أورام السلام.

كما حضر التحكيم من جانب المجلس الأعلى للجامعات الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالمجلس.

وشارك بالحضور  من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد علاء  نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة، عائشة غنيمي  اقتصادي أول والمدير التنفيذي لمبادرة شباب من أجل التنمية، محمد عواض  محلل سياسات.

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