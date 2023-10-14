رسميا.. غلق باب الترشح في انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، غلق باب الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وفقا لقرارها رقم 5 لسنة 2023 بشأن الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.

ونص القرار على أن يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة الكائن 110 ش قصر العيني – قسم قصر النيل - بمحافظة القاهرة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/10/5م حتى يوم السبت الموافق 2023/10/14م من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام الخامسة مساءً يوميا عدا اليوم الأخير يكون حتى تمام الساعة الثانية ظهرا.

