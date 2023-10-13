وكيل "الصحفيين" بغزة يكشف حِيل إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة

قال عاهد فروانة، وكيل نقابة الصحفيين في غزة، إن الوضع داخل المدينة المحاصرة يزداد سوءًا يوما بعد يوم، الآن الجميع يتحدث عن تهجير أكثر من مليون فلسطيني مدينة غزة وشمالها إلى جنوب قطاع غزة، فالاحتلال ألقى بمنشورات ومقالات على منازل الفلسطينيين ومؤسساتهم في نطاق مدينة غزة، وحذرهم أن أمامهم فقط 24 ساعة لمغادرة أراضيهم.

وأضاف "فراونة" في مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن هناك مئات الآلاف الذي اضطروا لمغادرة مناطقهم؛ بسبب تعرضهم الدائم لمحاولات خطف متكررة واعتداءات عنيفة.



وأوضح وكيل نقابة الصحفيين في غزة، أن الإمكانيات السكنية لقطاع غزة ضعيفة للغاية، ولن تتحمل هذا التهجير الضخم، وبالتالي هناك من فضلوا البقاء في منازلهم رغم الخطر الذي يلاحقهم طوال الوقت، والغريب في الأمر أن دولة الاحتلال تستهدف أيضًا المواطنين الذي يغادرون أراضيهم في الساعات القليلة الماضية.