مصطفى بكري: سيناء خط أحمر.. وإسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رفض فكرة توطين أهالي غزة في سيناء نظير حصول مصر على 12 مليار دولار، كما أنه تم عرض هذا المشروع من الإخواني محمد مرسي على الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورفضه الأخير، بالإضافة إلى عرض أخير تم تقديمه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر الذي رفضه السيسي تماما.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن إسرائيل تستهدف جميع الفلسطنيين في قطاع غزة، من أجل تهجيرهم لسيناء، مؤكدًا أن سيناء خط أحمر، ولن يتم تركها، والفلسطنيين يرفضون هذه الأفكار.

وتابع: في الآونة الحالية نشهد العديد من الضغوطات على مصر، من أجل فتح معابرها مع قطاع غزة، وعند فتح هذه المعابر سيتم تهجير 2 مليون فلسطيني لسيناء وهذا الأمر مرفوض، من أجل تحقيق المخطط الإسرائيلي، موضحًا أن ما يحدث الآن في قطاع غزة المقصود منه سيناء وتهجير الفلسطنيين.