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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تمدد عمليات التفتيش والمراقبة على حدودها مع سلوفاكيا

وزير داخلية بولندا
وزير داخلية بولندا ماريوس كامينسكي
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أعلن وزير داخلية بولندا ماريوس كامينسكي، اليوم الخميس، أنه سيتم تمديد عمليات التفتيش والمراقبة المؤقتة على حدود بولندا مع سلوفاكيا لمدة 20 يومًا أخرى، حتى 2 نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن كامينسكي قوله إن "الفترة الأولى التي تم فيها فرض ضوابط مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا ستنتهي غدًا، وسيتم تمديد الضوابط المؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا".

وأضاف: "اليوم نعلن عن تمديد المراقبة المؤقتة حتى الثاني من نوفمبر المقبل، هذا يتماشى مع قانون شنجن. هذا هو الإجراء. اليوم سنبلغ المفوضية الأوروبية أيضًا بأننا ندخل المرحلة الثانية ونوسع المراقبة المؤقتة. هناك نتائج جيدة لهذا، هناك آثار واضحة. لن تكون هناك طرق للهجرة غير الشرعية عبر بولندا".

والغرض من فرض الضوابط على الحدود هو منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول أوروبا عبر ما يسمى بطريق البلقان.

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ماريوس كامينسكي سلوفاكيا بولندا
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