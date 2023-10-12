الذهب يرتفع 80 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بمقدار اقترب من 80 جنيها على الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة

سجل سعر عيار 21 حوالي 2365 جنيه للبيع و2385 جنيه للبيع وعيار 24 حوالي 2703 جنيه للبيع و2726 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 حوالي 2027 جنيه للبيع و2044 جنيه للشراء وعيار 14 حوالي 1577 جنيه للبيع و1590 جنيه للشراء

سجل سعر أوقية الذهب 84.1 ألف جنيه للبيع و84.8 ألف جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 18.92 ألف جنيه للبيع و19.08 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.702 مليون جنيه للبيع و2.725 مليون جنيه للشراء.