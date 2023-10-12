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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تنظيم يوم رياضى للوفود المشاركة بمشروع "سفينة النيل للشباب العربى"

الوفود العربية
الوفود العربية
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نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوما رياضيا مميزا وممتعا ، ضمن فعاليات  مشروع " سفينة النيل للشباب العربى" الذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والأمانة العامة لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب ، والإتحاد العربى للتطوع .  

شارك فى فعاليات اليوم الرياضى فرق من الوفود المشاركة ، ومارسوا العديد من الألعاب الترفيهية (لعبة البالونات ، لعبة شد الحبل فردى وجماعى ، لعبة الكرة والملعقة ، لعبة البالونات المربوطة ، سباق لإحضار الكرة ) .    

وفاز فى لعبة البالونات فريق المميزون ( محمد من السعودية - مؤمن من الاردن - آية من لبنان -  سارة من الجزائر - أحمد صلاح من مصر ) ، وفاز فى لعبة الكرة والملعقة (أحمد صلاح من مصر )، وفاز فى مسابقة البالونات المربوطة (  روان نياز من اليمن ، ووسام عبدالله من السعودية ) ، وفاز فى سياق العدو  ( محمد فهد الوابلى من السعودية)  ، وفازت ( مؤمنة ابراهيم من جيبوتى  - آية من لبنان )  فى مسابقة سباق احضار الكرة .

 تولى تحكيم كل المسابقات الحكم الدولى حيدر قليط ومساعديه ( حسين ، يوسف ممثلى الاتحاد العربى للتطوع ) ، وكان حكم الفار محمود جبر ممثل وزارة الشباب والرياضة ، وتصوير المسابقات أيمن صلاح مونى من مصر ، والتعليق الصوتى إبراهيم جمعة رئيس وفد مصر .

 

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