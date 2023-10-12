تنظيم يوم رياضى للوفود المشاركة بمشروع "سفينة النيل للشباب العربى"

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي يوما رياضيا مميزا وممتعا ، ضمن فعاليات مشروع " سفينة النيل للشباب العربى" الذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والأمانة العامة لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب ، والإتحاد العربى للتطوع .

شارك فى فعاليات اليوم الرياضى فرق من الوفود المشاركة ، ومارسوا العديد من الألعاب الترفيهية (لعبة البالونات ، لعبة شد الحبل فردى وجماعى ، لعبة الكرة والملعقة ، لعبة البالونات المربوطة ، سباق لإحضار الكرة ) .

وفاز فى لعبة البالونات فريق المميزون ( محمد من السعودية - مؤمن من الاردن - آية من لبنان - سارة من الجزائر - أحمد صلاح من مصر ) ، وفاز فى لعبة الكرة والملعقة (أحمد صلاح من مصر )، وفاز فى مسابقة البالونات المربوطة ( روان نياز من اليمن ، ووسام عبدالله من السعودية ) ، وفاز فى سياق العدو ( محمد فهد الوابلى من السعودية) ، وفازت ( مؤمنة ابراهيم من جيبوتى - آية من لبنان ) فى مسابقة سباق احضار الكرة .

تولى تحكيم كل المسابقات الحكم الدولى حيدر قليط ومساعديه ( حسين ، يوسف ممثلى الاتحاد العربى للتطوع ) ، وكان حكم الفار محمود جبر ممثل وزارة الشباب والرياضة ، وتصوير المسابقات أيمن صلاح مونى من مصر ، والتعليق الصوتى إبراهيم جمعة رئيس وفد مصر .