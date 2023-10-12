حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والارتقاء بالنظافة العامة بأحياء أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن ، وذلك إستمراراً للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضارى مع الحفاظ على أملاك الدولة .

من جانبه أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملات مكبرة إستهدفت عدد من الشوارع والميادين والكتل السكنية بأحياء جنوب وغرب وشرق . مشيراً إلى أن الحملات شملت تنفيذ عدد 2 قرار إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 130 م2 ، بجانب إزالة عدد 4 لافتات لإعلانات مخالفة ، علاوة على رفع 87 حالة مخالفة وإشغال مختلفة ، فضلاً عن إستكمال أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات ورفع تراكمات القمامة والأتربة بإجمالى 180 طن ، بجانب متابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمصابيح وأعمدة الكهرباء .

وأضاف سيد مدني أن الحملات كانت بإشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة رؤساء الأحياء والمهندسين والفنيين ، وأيضاً العاملين المدعومين بسيارات ومعدات الإزالة التابعة للوحدة المحلية .

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