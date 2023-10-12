قبل افتتاحه.. مسجد الصديق تحفة معمارية تزين مدينة نويبع بجنوب سيناء

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري، مجمع مسجد الصديق الإسلامي بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، ونقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة؛ في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد.
وقال الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن أعمال التشييد والبناء بمسجد الصديق تجرى على قدم وساق، وجرى تخصيص 5 آلاف متر مربع للمسجد، ولفت إلى أن باقي المساحة عبارة عن زراعات وأعمال اللاندسكيب، ويضم المسجد 4 مآذن، وقبة كبيرة ويحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة، والتصميم المعماري الخاص بالمسجد يعد تحفة معمارية تمزج بين الحاضر والماضي.
وعبر أهالي مدينة نويبع عن بالغ سعادتهم بإنشاء مجمع مسجد الصديق الإسلامي، مؤكدين أن المنطقة كانت في حاجة ماسة وملحة إليه، وتبلغ المساحة الكلية للمسجد 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع بينما تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 21 مليون جنيه مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.
كان المهندس مجدي أبو عيد، مدير عام الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف، والدكتور مهندس محمد أبو ستة، ممثل الهيئة العربية للتصنيع، قد زارا مدينة نويبع، رافقهما الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار محافظ جنوب سيناء للشؤون الدينية لمتابعة اعمال البناء والتشييد لمجمع مسجد الصديق الإسلامي.