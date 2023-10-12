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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طائرات الاحتلال تستهدف منازل المدنيين خلال ساعات الليل

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منازل المدنيين خلال ساعات الليل.

وأوضحت القناة أن قوات الاحتلال استهدف بكثافة سواحل القطاع وقوارب الصيادين.

وأشارت إلى أن عمليات القصف من الجانب الإسرائيلي مستمرة على المواطنين في قطاع غزة.

وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، مُوقِعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

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