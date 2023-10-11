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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتباه بتسلل مقاتلين من لبنان إلى معالوت ترشيحًا في المنطقة الشمالية لإسرائيل

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الفلسطينية
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أفادت موقع “روسيا اليوم” نقلا عن مراسلته، مساء اليوم الأربعاء، بورود أنباء عن عملية تسلل نفذها مقاتلون من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لكيان الإسرائيلي المحتل.

وفي وقت سابق، قالت مراسلتنا إن صفارات إنذار جنونية دوت في كل مستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان.

وأضافت أن صفارات الإنذار تزامنت مع اختراق سرب من الطائرات المسيرة والحوامات للمجال الجوي الإسرائيلي.

هذا، وذكر مراسلونا أنه تم رصد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

كما أشاروا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة بأجواء قرى وبلدات جنوب لبنان، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بأجواء الجنوب.

وعقب الهجوم الواسع، أصدرت الجبهة الداخلية في إسرائيل تعليمات إلى جميع سكان المستوطنات الشمالية بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

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إسرائيل لبنان الطائرات المسيرة
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