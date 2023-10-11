تريزيجيه: عودة النني إضافة قوية للمنتخب

أكد محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري، أن هدف الفراعنة التأهل لكأس العالم، مؤكدًا أن اللاعبين القدامى بالمنتخب يتحدثون مع اللاعبين عن حلم العودة مجددا للمونديال.

وأضاف تريزيجيه خلال مؤتمر صحفي خاص بالمباراة الودية أمام زامبيا غدا، نسعى للفوز بلقب أمم أفريقيا والمشاركة فى كأس العالم مجددًا.

وعن النني قال تريزيجيه، محمد النني لاعب كبير وعودته للمنتخب إضافة قوية لنا.

شارك في تدريب منتخب مصر ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .