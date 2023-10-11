أسعار الذهب بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الثلاثاء، نتيجة تراجع الدولار، عقب تصريحات مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي بأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل زيادة أسعار الفائدة غير واردة، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفيدرالي الأمريكي خلال شهر سبتمبر، والمقرر نشره اليوم الأربعاء، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والمقرر صدورها غدًا الخميس.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 35 جنيهًا بالأسواق المحلية حتى منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورثة العالمية، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، بعد تقييد البنوك التعامل ببطاقات الخصم المباشر، ما يمثل ضغطًا على الدولار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2325 جنيهًا، بينما ارتعفت الأوقية بنحو 12 دولارًا لتسجل مستوى 1872 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2657 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1993 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1550 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18600 جنيه.

كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 40 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2290 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 3 دولارات، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند 1863 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1860 دولارًا.

في سياق متصل، قال ، نيل كاشكاري رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي في ولاية مينيابوليس، إنه «من المحتمل» أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يعني أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.