جامعة المنيا تهدى نجمة التميز لرئيس تحرير البوابة نيوز

أهدت الدكتورة سلوى ابوالعلا الأستاذة بقسم الإعلام جامعة المنيا، نجمة التميز للكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ومقدم برنامج الضفة الأخرى على القاهرة الإخبارية، وذلك خلال الندوة التى نظمتها كلية الأداب جامعة المنيا.



واستضافت فيها رئيس تحرير البوابة نيوز، وقام وكيل كلية الأداب ولفيف من الأساتذة بالكلية بأهدائها درع الكلية.

وأعربت رئيس تحرير البوابة نيوز عن سعادتها بهذا التكريم لأنها تنتمى لقسم الإعلام كلية اداب جامعة المنيا، وتشعر دائما بالفخر والإعتزاز بإنتماءها لهذا القسم بعنوان “المواقع الإلكترونية الواقع والمستقبل” وسط أجواء ترحيب وسعادة بين الحاضرين، وذلك بحضور وكلاء وأستاذة كلية الآداب بجامعة المنيا.

كما أعربت عن سعادتها بزيارة جامعة المنيا وما تم من إنجازات بالجامعة، مقدمة الشكر لرئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، وكافة أساتذة كلية الآداب وقسم الإعلام، والدكتورة رحاب أنور والدكتورة رحاب سراج، مؤكدة أنها سعيدة بهذا التكريم الذى تفخر به لأنها خريجة قسم الإعلام بجامعة المنيا، معربة عن سعادتها وسط تواجدها بين أساتذتها من كلية الآداب.