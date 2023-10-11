بايرن ميونخ يعلن طبيعة إصابة أوباميكانو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألمانى، فى بيانا رسميًا طبيعة إصابة مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، التي تعرض لها هذا الأسبوع فى الدوري .

وتعرض بايرن ميونيخ لضربة مباغتة بمجرد انضمام لاعبه أوباميكانو لمعسكر منتخب فرنسا، الذي غادره يوم الاثنين الماضي بسبب الإصابة التى تعرض لها.

ونشر بايرن بيانًا صباح اليوم الأربعاء، أن أوباميكانو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى.

وكشف النادي أن الإصابة ضربت لاعبه أمام فرايبورج يوم الأحد الماضي، قبل الانضمام لمعسكر منتخب الديوك، وستؤدي إلى غيابه بعض الوقت.

وذكرت بعض التقارير أن دايوت أوباميكانو يغيب لنحو 3 أسابيع.

ويعتبر كيم مين جاي الوافد الجديد للبايرن، هو المدافع الوحيد من أصحاب الخبرة، المتاح للمشاركة، وذلك فى ظل غياب دايوت أوباميكانو ودي ليخت.