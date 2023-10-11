خلال 24 ساعة.. تعرف على حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة.

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة (TAHA-Y) و التي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 170م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11276 طن تشمل: 7319 طن يوريا و 2557 طن اسمنت معبأ و 1400 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53527 طن تشمل: 11255 طن حديد و12800 طن خردة و2863 طن ابلاكاش و9400 طن ذرة و2831 طن سكر و 4503 طن فول و1045 طن خشب زان و8800 طن قمح و96 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 30 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 640 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5253 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21628 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 397877 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5280 شاحنة .