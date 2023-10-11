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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: استهداف موقع عسكري إسرائيلي بصواريخ موجهة وسقوط قتلى وجرحى

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت موقع الجرداح الإسرائيلي بصواريخ موجهة، مؤكدا سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.
وأكد حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أن قصف موقع الجرداح جاء كرد حازم – وفقا لتعبيره - على الاعتداءات الإسرائيلية أمس الأول والتي أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحزب.
واعتبر الحزب في بيانه أن المقاومة الإسلامية بلبنان ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وأمن شعبه خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط ضحايا.
 

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حزب الله موقع عسكري إسرائيلي صواريخ
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