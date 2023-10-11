حزب الله: استهداف موقع عسكري إسرائيلي بصواريخ موجهة وسقوط قتلى وجرحى

أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت موقع الجرداح الإسرائيلي بصواريخ موجهة، مؤكدا سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وأكد حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أن قصف موقع الجرداح جاء كرد حازم – وفقا لتعبيره - على الاعتداءات الإسرائيلية أمس الأول والتي أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحزب.

واعتبر الحزب في بيانه أن المقاومة الإسلامية بلبنان ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وأمن شعبه خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط ضحايا.

