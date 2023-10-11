"ألسن الفيوم" تنظم لقاءً تعريفيٍّا للطلاب الجدد

شهدت الدكتور نجلاء سعد القائم بأعمال عميد الكلية، اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل ابراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومشرفي الأقسام، ومسؤول التدريب الميداني، وممثل لأعضاء هيئة التدريس، وممثل عن الطلاب القدامى.

رحبت الدكتورة نجلاء سعد بالطلاب الجدد، ودعت الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومضاعفة العمل، والجهد في حياتهم الجامعية، من أجل تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وأوضحت عميدة الكلية أن اللقاء التعريفي يهدف إلى تحقيق الاستفادة منها، بحيث يتعرف الطالب على حقوقه وواجباته ونظام الدراسة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب المتعثرين وذوي الهمم والحوافز المقدمة للطلاب المتفوقين.

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