مجلس الشباب المصري: خلو مصر من فيروس سي نتيجة الرؤية والعمل الجاد للرئيس السيسي

قال مصطفى جعفر سالمان عضو أمناء مجلس الشباب المصري، إننا اليوم فخورون جدا بمصر لحصولها كأول دولة في العالم على شهادة المعيار الذهبى لخلوها من فيروس سى، مؤكدا أن هذا كان نتيجة الرؤية السياسية الواضحة والعمل الجاد الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من وجه بحملة 100 مليون صحة التي من ضمنها القضاء على فيروس سي ونفذتها وزارة الصحة بجدارة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ومعاونيه ومساعديه والطاقم الطبي وطاقم التمريض وكل أفراد الجيش الأبيض.

وأشار "سالمان" إلى أن مصر كانت لديها أعلى معدلات الإصابة بفيروس سى، وحاليا أصبحت أقل في معدلات الإصابة، موضحا أن منظمة الصحة العالمية كما هو معروف لديها المعيار الفضى، والمعيار البرونزى، والمعيار الذهبى، وقد منحت مصر المعيار الذهبى للقضاء على فيروس سى لتبنيها برنامجا متكاملا للقضاء على فيروس سى من الترصد للوباء والمسح والعلاج .

وأضاف عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قدم شهادة موقعة بناء على توصيات بعد تقييم خبراء محايدين على مستوى الإقليم وخبراء على مستوى الدولى للعمل المضنى الذى قامت بها مصر من خلال حملة كبيرة وهى حملة 100 مليون صحة، والتي بدأت عام 2018 وهذا ما يدعوا للفخر ويضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واحتفلت وزارة الصحة والسكان بمنطقة الأهرامات بتتويج مصر بلقب "أول دولة فى العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي" وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

وشارك في الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأفريقية ورؤساء هيئات التأمين الصحى الشامل والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء .

وصرح الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال الحفل أن المَسيرة التي قطعتها مصر، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C فى العالم إلى بلد حقَّق مسار القضاء على المرض فى أقل من 10 سنوات، هي مسيرة مذهلة، وهذا أقل ما توصف به.

يذكر أن حملة «100 مليون صحة» أسفرت عن فحص أكثر من 60 مليون مواطن، وعلاج أكثر من 4.1 ملايين شخص ومثَّلت العلاجات المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر المُصنَّعة محليًّا عاملًا رئيسيًّا في النجاح الملحوظ الذي حققته الحملة - حيث بلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C، بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج، نسبة 99%.