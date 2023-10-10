محافظ القليوبية يُوقِف أعمال بناء مخالف بأحد العمارات بمدينة بنها

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة حيث جرى ايقاف أعمال بناء مُخالف بأحد العمارات بالدور السابع علوي على مساحة 200 متر، بمنطقة الفلل.

وعلى الفور، أصدر تعليماته بوقف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون، يأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظً على مُقدرات الأجيال القادمة.

كما شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.

وجاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد ياسر عبد الواحد مأمور قسم بنها ثان، ومسؤولي الإدارة الهندسية والتنظيم والاشغالات بمجلس مدينة بنها.

أعمال بناء مخالف

وقف أعمال بناء مخالف

بناء مخالف بالقليوبية

البناء المخالف