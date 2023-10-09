"اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة" ندوة تثقيفية بمعهد الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

نظم معهد الدراسات العليا والبحوث، ندوة تثقيفية اليوم عن حرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان "نصر أكتوبر ...العزة والكرامة"، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة إحتفالاً بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وألقى الندوة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، والدكتور كيميائى محمد نور الدين أحد أبطال معركة كبريت العسكرية، والدكتور شريف قنديل الاستاذ المتفرغ بقسم علوم المواد بالمعهد وأحد أبطال حرب الاستنزاف، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد.

وفى كلمته أكد الدكتور يسرى الجمل فخره بالمشاركة فى احتفالات الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتى تعد فرصة لتخليد ذكرى الشهداء الذين روت دمائهم أرض الوطن، كما أنها فرصة لاستعادة ذكريات حرب ١٩٦٧ ثم حرب الاستنزاف وإعادة بناء القوات المسلحة حتى الوصول إلى نصر أكتوبر ١٩٧٣ مشيراً إلى دوره في بناء سلاح الدفاع الجوى وحائط الصواريخ الذى كان له بالغ الأثر في عبور القوات المصرية لقناة السويس.

وأشار الدكتور محمد نور الدين إلى أهمية قرار الإعتماد على تجنيد خريجى المؤهلات العليا فى القوات المسلحة والتوسع فى استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التسليح مؤكداً على دور حرب الاستنزاف كخطوة ضرورية للوصول إلى نصر أكتوبر المجيد.

وأشار الدكتور شريف قنديل إلى الأسباب الرئيسية لنصر أكتوبر هى الإيمان والإرادة والتعليم والتدريب المكثف مشيداً بدور سلاح الدفاع الجوي في حماية سماء مصر خلال حربى الاستنزاف وأكتوبر.

وأعرب الدكتور هشام سعيد عن سعادته بالاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة التى حطمت أسطورة الجيش الذى لا يقهر حيث تمكنت القوات المصرية من اجتياز مانع قناة السويس وخط بارليف الحصين مما يثبت أن بمصر شعب واعي قادر على فعل المستحيل وجيش قادر على مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأرض الوطن الغالي.

شهدت الندوة تكريم أبطال القوات المسلحة المشاركين فى حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر وتم إهدائهم الدروع التذكارية.