طلاب الأكاديمية العربية يرسمون بأجسادهم "القدس عاصمة فلسطين"

تضامن طلاب وطالبات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أبو قير بالإسكندرية، مع الأحداث الجارية التي تشهدها دولة فلسطين، حيث قدم الطلاب عرضا في طابور الصباح بأجسادهم علي شكل " القدس عاصمة فلسطين"، تزامنا مع الأحداث التي تشهدها فلسطين في الوقت الحالي من اعتداءات من قبل قوات جيش الاحتلال وقصف مستمر مع ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة.

وحاول الطلاب العرب التعبير عن التضامن مع الشعب الفسلطيني من خلال رسم كلمة القدس عاصمة فلسطين بأجسادهم خلال الطابور الصباحي، معلنين الدعم والتضامن مع أهل فلسطين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ضحايا فلسطين أثناء القصف من جيش الاحتلال.

كان طلاب الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا احتفلوا بحفل تخرج دفعة 2023 ، الخميس الماضي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، ود. ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.

وأشاد وزير التعليم العالي، بدور الاكاديمية العربية في تخريج نموذج وتجربة مهمة للطلاب العرب التى تتم علي أرض مصر، مشيراً إلي حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية ومجلس الوزراء على تذليل كافة الصعوبات وتوفير كافة سبل النجاح والإنجاز لكل مؤسسة أكاديمية تساهم في بناء شباب الأمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لها.