ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 413 شهيدًا و2300 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة، إلى 413 شهيدا، وإصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد 413 مواطنا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت آلة الحرب الإسرائيلية، قد ارتكبت ظهر اليوم مجزرتين بشعتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي بلدة بيت حانون شمالا، راح ضحيتهما أطفال رضع ونساء وكبار في السن.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في منطقة الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة