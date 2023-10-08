نائب رئيس حزب المؤتمر: هناك من يحاول التشكيك في إنجازات الدولة

كشف رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي لم يقتنع بأن يكون له ظهير سياسي حزبي، ولكن الرئيس السيسي له ظهير شعبي وهذا يكون أعم وأكثر تنوعا ويشمل كل الفئات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بها زخما سياسيا والشعب واعي ومثقف ويلتف حول بلده في الأزمات.

ولفت إلى أن هناك حشد كبير من الجاليات المصرية في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل جولاته الخارجية وحضوره الفعاليات المختلفة حول العالم.

وأوضح أن مصر تدعم أبناءها من الجاليات في الخارج، الذي يلتفون حول البلد ويقدمون صورة مشرفة لمصر بما يدحض أكاذيب الجماعة الإرهابية.

وحول بيان البرلمان الأوروبي حول مصر، قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر: انت مالك ومال مصر، التي تراعي حقوق الإنسان، موضحا أن هناك من يحاول التشكيك في إنجازات الدولة.

