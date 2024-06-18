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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الأضحى

المخابز
المخابز
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أكد حسن محمدى عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الصناعات ورئيس شعبة مخابز الشرقية انتظام عمل المخابز البلدية بجميع محافظات مصر خلال أيام عيد الاضحى ،حيث تعمل جميع المخابز بكامل طاقتها خلال أيام العيد لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.
وقال محمدى ، في تصريحات لـ أ ش أ ، أن عدد المخابز البلدية تبلغ 35 ألف مخبز يورد لكل مخبز حصته من الدقيق تبلغ 20 شكارة وتنتج نحو 300 مليون رغيف خبز يوميا.

شعبة المخابز العيد