محافظ الشرقية: ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 607521 طنا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 607521 طن و316 كيلو وذلك منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي داخل المواقع التخزينية بنطاق المحافظة.

أثنى المحافظ على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح ، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام .

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجوله جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والاغطية.