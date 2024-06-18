حدائق القناطر تواصل استقبال المواطنين في ثالث أيام العيد

استقبلت حدائق القناطر الخيرية مئات الزوار، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالمناظر الخلابة، فضلا عن استغلال المساحات الخضراء الشاسعة في إقامة حفلات الزفاف وفوتوسيشن الأفراح.

وحرص زوار القناطر على الاستمتاع بالعديد من وسائل التسلية مثل "الملاهي، والرحلات النيلية، وركوب الدراجات، وأيضًا التمتع بالنيل سواء من على الشاطئ، أو بفسحة بأحد المراكب".

ورفعت إدارة ري القناطر الخيرية حالة الطوارئ، وجرى تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

ويقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة في القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأكد المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أن أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتيًا، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيًا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

وأشار مدير إدارة ري القناطر في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الخطة التي وضعتها المحافظة للخروج بالاحتفالات بأمن وأمان أتت ثمارها حتى الآن ولم يحدث ما يعكر صفو الزائرين في حدائق القناطر ومناطق الاحتفالات المختلفة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة تواجدوا بمداخل ومخارج الحدائق مما ساعد في قضاء المواطنين يوما هادئا استمتعوا فيه بكل نسمات الجمال.

حدائق القناطر

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