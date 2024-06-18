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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة ملوى بالمنيا يقود حملة رقابية على الأسواق

رئيس مدينة ملوى
رئيس مدينة ملوى بالمنيا يقود حملة رقابية على الأسواق
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أجرى تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة رقابية اليوم الثلاثاء، على المحلات التجارية ومحلات الجزارة وذلك لضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتي صورها، والوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر والالتزام بالاسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر،مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

واشار « ابو سداح » الى ، انه تم اعطاء توجيه لرؤساء القرى التسع باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجأة، خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام البقالين بالاسعار المقررة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون ، مشدداً على إلزام الجميع بإتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن خاصة في مجال التموين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

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