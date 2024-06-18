ميقاتي: لبنان لا يسعى للتصعيد ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي أن لبنان لا يسعى للتصعيد ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مطالبا بعودة الهدوء والاستقرار إلى الحدود الجنوبية.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ان بلاده تواصل السعي لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية، وذلك في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان لن تثنينا عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة وهذا يمثل أولوية لدينا.