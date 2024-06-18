رفع 350 طن قمامة بمدينة سمالوط بالمنيا

أكد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الثلاثاء ان حملات النظافة المستمرة تمكنت من رفع 350 طن مخلفات خلال يوم واحد بعدد ٥ قرى وأحياء المدينة هى (قلوصنا وإسطال وحي شمال، وغرب،وشرق، وجنوب المدينة) وتم نقلها الى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي

ولفت إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمركز بشكل يليق به بكافة الطرق الممكنة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للامكانات المتاحة.

وأوضح رئيس مدينة سمالوط ان حملات النظافة المستمرة بجميع قرى وأحياء المدينة من خلال متابعة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ورؤساء الأحياء ومسئولى الحملات الميكانيكية وباستخدام سيارات الكنس الألى ولوادر وسيارات الوحدات المحلية وتم خلالها رفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن ، استمرار حملات النظافة بكافة قرى مراكز وأحياء المحافظة وخاصة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك لرفع المخلفات والقضاء على اماكن تجمعات القمامة،وسط انتشار مظاهر الاحتفال بكافة المراكز والاحياء ، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

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