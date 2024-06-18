في عيد الأضحى.. عاطل يذبح جاره بقليوب

شهدت منطقة منطى بدائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تخلص عاطل من جاره ذبحًا، إثر مشاجرة بينهما وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اخطارًا يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود جثة بدائرة المركز.

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "يوسف" وبين المتهم ويدعى "محمد"، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها المتهم بإصابة المجني عليه بجرح ذبحي بالرقبة، مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة"، مما أدى إلى وفاته في الحال.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.