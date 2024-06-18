الرئيس الإيطالي: مساعدة أوكرانيا ستستمر طالما كان ذلك ضروريا

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا إن قمة مجموعة السبع، التي انعقدت مؤخرا برئاسة إيطاليا، أكدت أن الرغبة في مساعدة كييف لن تتراجع أو تضعف وستستمر طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف الرئيس الإيطالي - في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء في تشيسيناو مع نظيرته المولدوفية مايا ساندو، معربًا عن رأيه بأن انعقاد قمة السلام في سويسرا مؤخرًا كانت لحظة أولية مهمة للحوار الدولي، وشهدت مشاركة واسعة من عدد كبير من الدول.



وفيما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، أكد أيضًا أنه مع الدول التي أظهرت تضامنها مع أوكرانيا في حراكها من أجل الاستقلال ووحدة أراضيها وسيادتها، سيعملون معًا من أجل تحقيق سلام عادل يحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

