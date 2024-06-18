"صحة شمال سيناء": تحقيق الانضباط الإداري وتحسين الخدمة الصحية على رأس الأولويات

أكد الدكتور أحمد سمير بدر وكيل صحة "شمال سيناء" أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق الانضباط الإداري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لكافة المواطنين بشمال سيناء وان الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية بالمحافظة في إطار رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وقام وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء بتفقد عددا من المنشآت الطبية في مركز ومدينة الحسنة ونخل في الساعات الأولى من صباح اليوم يرافقة الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي ، وذلك للتأكد من حسن سير وانضباط العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد مدير الطب الوقائي أن وكيل الوزارة بدء بالمرور المفاجئ على وحدة الرعاية الأساسية في قرية بغداد بالحسنة ووحدة نخل والريد بإدارة نخل الصحية

وجاء ذلك للتأكد من انضباط العمل والتزام الفريق الطبي وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، وسلامة الأجهزة الطبية الموجودة بها. ومعدات سلسلة التبريد والتأكد من توافر الطعوم والامصال بكميات كافية، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والنهوض بها، وإقامة طبيب الوحدة بكل وحدة صحية على مدار اليوم.