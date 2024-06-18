في ثالث أيام عيد الأضحى.. المجازر الحكومية بالمنيا تواصل ذبح أضاحي الأهالي بالمجان

يواصل رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا متابعة أعمال المجازر الحكومية بمدنهم تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن متابعة أعمال المجازر الالية لاستقبال الاضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وفي هذا السياق تواصل مجازر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، اليوم الثلاثاء، استقبال كل الأضاحى من الأهالى والجمعيات الخيرية للذبح مجاناً، والتي بدأت من أول يوم العيد ومستمرة حتى رابع يوم العيد، وذلك فى ضوء تكثيف جهود ادارة الطب البيطري بالمركز خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، عن استمرار استقبال مجازر سمالوط للأضاحى، حيث يتم الكشف على الأضاحي من الأطباء لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها، وكذلك تتم أعمال الذبح من قبل الجزارين المرخصين، وتقوم ادارة الطب البيطري بفتح المجازر الحكومية مجاناً لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين على مستوى قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط فى وجود أطباء بيطريين متخصصين،

حيث تم قبل العيد تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المركز وعددها 4، مقسمة كالآتى (مجزر بمدينة سمالوط، ومجزر بقرية قلوصنا، ومجزر بقرية البيهو،ومجزر بقرية دير جبل الطير)، ويتم فتحها خلال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط

ومن جانبه، ناشد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط كافة أهالى سمالوط للذبح داخل المجازر الحكومية ، لضمان الحفاظ على النظافة العامة بالشوارع وأيضاً التأكد من سلامة الأضحية، مهنئاً المواطنين بعيد الأضحى المبارك متمنياً لهم السلامة والأمان.

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