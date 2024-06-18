جهاز "دمياط الجديدة": إجراءات رادعة وإزالة فورية لمخالفات البناء بالمدينة

‎أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم فى المدينة ، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية.

‎أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة ، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية " إجازة عيد الأضحى المبارك " ، أسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة الشروع فى بناء أعمدة دور مخالف بالعقار رقم ( ٢٢٨ / ٦٩ ) بالمجاورة (٢ بنطاق الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة" ، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

‎وأشار إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها، وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

‎أفاد رئيس الجهاز ، بأنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين ، كما أكد على الإدارات المعنية فى الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.

‎الجدير بالذكر، أن حملات المتابعة والرصد المستمرة تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ، المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، اللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، ومسئولى لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.