وكيل مطرانية كفر الشيخ: "من محبة الله لنا أعطانا صوت الضمير ووصاياه المكتوبة"

قال القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، انه من محبة الله لنا ونحن في مدة غربتنا علي الأرض ، أعطانا صوت الضمير ووصاياه المكتوبة ، وسكني الروح القدس في داخلنا وأيضا من محبته عين لنا الملاك الحارك ليحمينا ويحرسنا .

وأضاف “بسطوروس” حسب ما نشره عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بان داود المرنم كان يعرف هذه الحقيقة ويتغني بها “لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك” مز 91 .

وتابع القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، : غدا عيد الملاك ميخائيل ، مهنئأ الجميع قائلا: “كل عام وأنتم في نعمة”.