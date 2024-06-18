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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تخصيص إيرادات حفل راغب علامة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس لصالح الشعب الفلسطيني

راغب علامة
راغب علامة
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يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي على هامش افتتاح الدورة الـ 24 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس ، ومن المقرر ان يقام الحفل على مسرح قرطاج يوم 26 يونيو الجاري .
وقررت إدارة المهرجان تخصيص إيرادات الحفل راغب علامة لصالح الشعب الفلسطيني ، وسوغ تنطلق السهرة  بتكريم ضيوف الشرف ونخبة من الفنانين والإعلاميين العرب
يشار الي ان النجم راغب علامة كان قد طرح مؤخراً، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل .

إيرادات مهرجان الإذاعة والتلفزيون تونس حفل راغب علامة الشعب الفلسطيني