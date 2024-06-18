تخصيص إيرادات حفل راغب علامة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس لصالح الشعب الفلسطيني

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي على هامش افتتاح الدورة الـ 24 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس ، ومن المقرر ان يقام الحفل على مسرح قرطاج يوم 26 يونيو الجاري .

وقررت إدارة المهرجان تخصيص إيرادات الحفل راغب علامة لصالح الشعب الفلسطيني ، وسوغ تنطلق السهرة بتكريم ضيوف الشرف ونخبة من الفنانين والإعلاميين العرب

يشار الي ان النجم راغب علامة كان قد طرح مؤخراً، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل .