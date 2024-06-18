السعودية تستعد لوداع ضيوف الرحمن| "طواف الوداع" آخر المناسك الواجبة على الحجاج.. و6 مطارات دولية متأهبة لرحلات عودتهم

"على جبل عرفات لبينا.. وفي دعائنا بكينا.. يارب اللي في باله حاجة ينولها. .واغفر لنا واهدينا" ساعات معدودات وتنتهي مناسك الحج لهذا العام (1445هـ - 2024م)، حيث ينتهي موسم الحج بعد اليوم 13 من ذي الحجة، وهو أخر أيام التشريق، كما يستعد الحجاج إلى أداء طواف الوداع في المسجد الحرام، وهو أمر واجب على كل حاج، كما تستعد مطارات السعودية لاستقبال المغادرين من الحجاج في مطاراتها المختلفة.

ما طواف الوداع؟

ويُعد طواف الوداع واجب في حق الحاج، في قول الفقهاء الحنفية، والحنابلة، ورواية عن الإمام الشافعي، حيث قال رسول الله صلي الله عليه سلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح، فالحاج عليه طواف الوداع إلا بعض الفئات مثل المرأة الحائض.

ويؤدي الحجاج طواف الوداع، من خلال الطواف سبعة أشواط في بيت الله الحرام دون سعي، ثم يصلي الحاج ركعتين ثم ينصرف منتهيًا من أداء جميع مناسك الحج.

الحرم يستقبل الحجاج المتعجلين

ويستعد الحرم المكي لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع، بمشاركة الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وجهزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: ‫194 باباً و 519 سلماً و194 مصعداً كهربائياً، و33 ألف سجادة، و 340 مصلى، و 2800 متطوع، و 883 وحدة تكييف، و4323 مروحه تهوية ورذاذ، و251 عربة كهربائية كبيرة، و8000 سماعة لنظام الصوت، و10 آلآف عربة يدوية و 50 لغة للإرشاد المكاني.

ويأتي ذلك من أجل التيسير والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم.

تأهب في المطارات لمغادرة الحجاج

كما تستعد المملكة إلى وداع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعد انتهاء مناسك الحج وأداء الحجاج لـ "طواف الوداع".

وحددت منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة ما يبلغ من 3.4 ملايين من المقاعد في الرحلات الجوية، من خلال 7 آلاف رحلة.

كما تتأهب مطارات السعودية إلى خدمة ضيوف الرحمن في مغارة البلاد والعودة إلى أوطانهم من خلال 6 مطارات رئيسية هي: