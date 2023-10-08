مصدر مطلع ينفي مقتل 6 إسرائيليين في سيناء

نفى مصدر مصري مطلع، ما ذكرته تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات عن مقتل ٦ إسرائيليين في سيناء، وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل النشر، وفقا لما نقلته فضائية إكسترا نيوز.

وأكد العميد خالد عكاشة، بشأن حادث عمود السواري بالإسكندرية، أننا نحن أمام حادث عارض وربما هناك ما استدعى استخدام النيران من أفراد الحراسة.

وصرح مصدر أمني مصري أنه تم ضبط فرد من الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري في منطقة المنشية بالإسكندرية وأحد المصريين وإصابة آخر.