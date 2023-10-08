الصين مستعدة لتقديم مساعدات إغاثية لأفغانستان عقب الزلزال المدمر

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 11:47 ص

أعلنت الصين أنها مستعدة لتقديم مساعدات إغاثة من الكوارث لأفغانستان على خلفية تعرضها لزلزال مدمر أودى بحياة المئات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن الصين ترغب في تقديم مساعدات إغاثة من الكوارث إلى أفغانستان التي ضربها الزلزال وتسبب في فقدان أكثر من ألفي شخص لحياتهم، موضحة أن الكارثة لم تسفر عن مقتل أو إصابة أي مواطن صيني، بحسب الموقع الرسمي للخارجية الصينية.

وأشارت الوزارة إلى أن الزلازل المدمرة التي ضربت مقاطعة هيرات في أفغانستان تسببت في خسائر فادحة.

وقالت الوزارة: "إننا نحزن بشدة على الضحايا ونقدم تعازينا الصادقة للجرحى والأسر التي فقدت أحباءها. ونعتقد أن شعب أفغانستان سوف يتغلب على أثر الكارثة ويعيد بناء منازلهم في وقت مبكر. وسوف نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في جهود الإغاثة في أفغانستان في ضوء احتياجاتها".