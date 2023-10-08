برلماني: البرنامج الانتخابي للسيسي يركز على تمكين الشباب واستكمال مشروعات التنمية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كشف عن أهم ملامح البرنامج الانتخابي والتي تركز على تمكين الشباب واستكمال مشروعات التنمية ودعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يستهدف فتح المجال العام والسياسي بما يمثل برنامج شامل للمحتوى السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عدد المشاركين في المؤتمر الأول للحملة الانتخابية خير دليل على دعم الجميع لبناء الوطن واستكمال التنمية الشاملة وأنهم شريك أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن حجم التوكيلات التي حصل عليها الرئيس تؤكد مدى إدراك المواطن المصري والشارع على أهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ملامح الحملة الانتخابية شملت الكشف عن العديد من الأرقام والبيانات فيما يتعلق بالتوكيلات والتزكيات منا يتسم بالشفافية والوضوح منذ بدء العمل لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.