بالفيديو.. عمر العربي: "أتدرب صباحا ومساءً.. وأتمنى تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس"

كشف عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز، تفاصيل استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، مؤكدًا أنه يتمنى المنافسة على ميدالية أولميبية.

وقال "العربي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "نفسنا نعمل حاجة متعملتش حاجة قبل كده، وأتمنى ننافس في النهائيات على ميدالية"، موضحًا: "أتدرب كثيرا، وفي الصباح والمساء حتى أحافظ على القوة العضلية الخاصة بي طوال العام، لأنني أستخدم العضلات كثيرا في لعبة الجمباز، وإذا كانت العضلات ضعيفة فإننا نتعرض للإصابات".

وواصل: "أتعاون مع الطبيب دائما لمنع الإصابات والتعامل مع أي إصابة قبل أن تتفاقم، والاتحاد المصري وفر لي طبيبين، الأول للتعامل مع الإصابات، وثيرابيست، كما أننا ننافس في بطولات عالم وقدمنا أداءً مميزا.