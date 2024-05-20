السكرتير العام المساعد بالبحيرة يناقش مشروع صكوك الأضاحي لتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية

عقد اليوم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماعاً بشأن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم.

وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة وسمير البلكيمي، وكيل مديرية التموين وممدوح إبراهيم خاطر، مديرية التضامن الإجتماعى وعبد المجيد محمد الكومي، مديرية الأوقاف والدكتورة أمال حسين الدسوقي، هيئة سلامة الغذاء ، سناء العرابى، مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.



وخلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق الخاص بتشكيل لجنة لمناقشـة توجيهات القيادة السياسية فيما يخص مبادرة حياة كريمة لمشروع صكوك الأضاحي والإطعام وذلك من خلال توفير مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والمدرجة بقوائم وزارة التضامن الإجتماعي والمذكرات الواردة من مديريتي التضامن الإجتماعي و الأوقاف بشأن توزيع ( عدد 1000 دجاجة و 2000 شنطة مواد غذائية و 2 طن لحوم مجمدة من صكوك الإطعام) على الأسر الأولى بالرعاية.

توصيات الإجتماع

واتفق المشاركين في الاجتماع، علي استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ( ٢٢٦٧ لسنة ٢٠٢٣)ـ ويتم البدء في التوزيع بحضور اعضاء اللجنة المشكلة يوم الأربعاء الموافق 22 /5 /2024 الساعة 10 صباحاـ تكليف هيئة سلامة الغذاء بالتحقق من مدى صلاحية المواد الغذائية الواردة و كذا مديرية التضامن الاجتماعي بالتحقق من كشوف الأسماء الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمراجعة توزيع الشنط الغذائية الواردة طبقا للكشوف ومديرية الأوقاف بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي بتوقيت وصول المواد الغذائية بوقت كافي.