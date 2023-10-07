غياب ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق المشاركة في مباراتهم ضد غرناطة، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشملت القائمة العديد من اللاعبين الشباب وعلى رأسهم باو فيكتور ومارك جويو، فيما غاب لاعبون آخرون بسبب الإصابة وهم رافينها، بيدري، فرينكي دي يونج، وروبرت ليفاندوفسكي.

وضمت القائمة 20 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أروخو - إينيجو مارتينيز - أندريس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جول كوندي.

الوسط: جافي - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس - باو فيكتور - مارك جويو - جواو فيليكس - لامين يامال.