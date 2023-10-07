الدفاع الروسية: سيتم نشر أول صواريخ سارمات ذات الإنتاج الضخم في الخدمة القتالية قريبا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن صاروخ "سارمات"، وهو أول سلسلة صواريخ باليستية عابرة للقارات والتي يتم إنتاجها بكميات كبيرة عن طريق شركة" كراسماش" الروسية، سيبدأ نشرها في الخدمة القتالية في المستقبل القريب.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "المدير العام لشركة كراسماش ألكسندر جافريلوف أبلغ عن توسيع القدرة الإنتاجية للشركة وتجهيزها بمعدات تكنولوجية حديثة، والافتتاح القريب لمبني إنتاج جديد للمعالجة الميكانيكية بمساحة 18 ألف متر مربع مقسمة إلى 300 مكان عمل مجهز بأحدث المعايير".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، أمس الجمعة، خلال الجلسة العامة لمنتدى فالداي الدولي للمناقشات، أن روسيا ستنتقل قريبا إلى إنتاج ونشر صواريخ سارمات الاستراتيجية على نطاق واسع".

