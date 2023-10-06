اقرأ غدا في "البوابة".. السيسى: الدولة تستعد للتعامل مع أى أزمات تواجه المحافظات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 7 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسى: الدولة تستعد للتعامل مع أى أزمات تواجه المحافظات

الرئيس يتفقد مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

قرينة الرئيس: نصر أكتوبر لحظة تاريخية جسد فيها أبطال الجيش المصرى معجزة عسكرية

عقيدة روسية.. أوكرانيا ستصمد أسبوعا إذا توقفت الإمدادات العسكرية.. والغرب يطالب كييف بالهجوم بأي ثمن

افتراءات وأكاذيب.. البرلمان العربى يدين بيان نظيره الأوروبى عن مصر: مضلل

فوز الإيرانية المسجونة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام

الطقس المتطرف يجبر 43 مليون طفل من ٤٤ دولة على النزوح

دعوات للأمم المتحدة إلى تجريم الفصل العنصرى على أساس النوع الاجتماع

استشهاد فلسطينى على يد مستوطن صهيونى شمال الضفة المحتلة