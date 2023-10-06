"مخلوف" يكشف سر فوز فراعنة الطائرة على تونس واقتراب التأهل للأولمبياد

أعرب عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة للفوز الغالي الذى حققه منتخب مصر الأول للرجال صباح اليوم الجمعة على حساب منتخب تونس ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وقال أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة خلال تصريحاته الخاصة إن مكسب المنتخب الوطنى اليوم على حساب تونس هو مكسب بالنسبة له أهم من التأهل للاولمبياد رغم أن التواجد في العرس العالمى شرف وقيمة لأى رياضى لأسباب كثيرة أهمها أن الجيل الحالي لمنتخب تونس تفوق على مصر في مناسبات كثيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وكان منتخب مصر يعاني من فقدان الثقة وتفوق تونس كان لأسباب نفسية قبل أن تكون فنية.

وأضاف مخلوف: “منتخب الفراعنة للطائرة بالفعل أفضل فنيا ولكن كان هناك حاجز نفسي وأعتقد أن منتخبنا تخلص من هذا الحاجز بعد خسارة اول شوطين في مباراة اليوم وشعورهم أنه ليس هناك ما يمكن البكاء عليه في حالة الخسارة من تونس ونجحوا في العودة وتحقيق الفوز بثلاثية أشواط مقابل شوطين للمنتخب الشقيق".

وتابع: “بهذا الفوز تسيد منتخبنا الوطني التصنيف على القارة الأفريقية ودخل فى مصاف المنتخبات المحترمة عالميا ، وتتواصل الأجيال من منتخب الشباب تاسع العالم ، ومنتخب الناشئين ثامن العالم، ويمكن أن نواصل تسيدنا للقارة والدخول ضمن قائمة أفضل ٨ منتخبات علي مستوى العالم وهذا هو هدف مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر ومن السهل أن يتحقق بشرط مزيد من الجهد والعرق وهذا الجيل قادر على تحقيق حلم مجلس الإدارة”.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة سادس مواجهاته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس أمام تركيا يوم الاحد على أن يختتم مشواره في التصفيات بلقاء فنلندا الإثنين المقبل.

ويمثل منتخب مصر في التصفيات كلا من: أحمد يوسف وحسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود فراعنة الطائرة جهاز فنى مكون من الإيطالي فلافيو جولينيلى مديراً فنياً.

ويترأس البعثة تامر بيبرس الذي ظهرت بصماته على نتائج مصر وسبق أن تولي رئاسة البعثة في البطولة الأفريقية التى توج بلقبها منتخب مصر.