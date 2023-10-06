التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في انقلاب جرار زراعي بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقلانه في مياه ترعة بناحية عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق.

وكان اللوا محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مامور مركز الزقازيق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي ومصرع شخصين في عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقله شخصين سائق وصديقه وذلك في مياه الترعة الموجودة بناحية عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق وتم انتشال الجثتين ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.