تفاصيل تفقد السيسي لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء.

وأكد السيسي أن الدولة لديها غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارىء . مضيفا أن الدولة تستعد للتعامل مع إى أزمات تواجه أى محافظة.

وتابع الرئيس سعدت بتنظيم إدارة طوارىء بهذا التطور.

وقال الرئيس: بعد شهرين ستقوم لجنة بتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء بكل محافظة.

وفي سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة

ووجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة

كما وجه السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد الرئيس أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه

كما قام الرئيس، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار

كما وضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبري الرئيس السادات والرئيس جمالع عبد الناصر كما قرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.